Maltempo nel Varesotto, esonda il Tinella: c’è un disperso

Maltempo nel Varesotto ieri in serata. Diversi disagi con strade allagate, famiglie evacuate. Un runner che si allenava tra i boschi non si trova

Maltempo nel Varesotto a partire da ieri sera. Tantissimi disagi e conseguenze importanti. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla provincia di Varese e in particolare a Luvinate. Allagamenti nella zona di Luino per l’esondazione del torrente Tinella.

Le strade sono state invase da acqua e fango, parte della stazione di Luino è stata invasa dall’acqua, è sopraggiunto un blackout e molte famiglie sono state isolate per il maltempo ed è stata necessaria per loro l’evacuazione. Sarebbero almeno sette i nuclei familiari coinvolti.

C’è anche un disperso nel bilancio della giornata di ieri, da dimenticare. L’uomo di cui non si hanno tracce sarebbe runner che si stava allenando tra i boschi arrivato nella zona poco prima dell’inizio del nubifragio. Si trovava proprio nel luogo in cui è esondato il torrente. In azione le ricerche con l’intervento dei vigili del fuoco e gli specialisti del Saf.

Il Comune ha disposto per oggi la chiusura in via precauzionale della scuola dell’infanzia e primaria di Luvinate. Anche alcune strade della città sono state chiuse al traffico e con il centro operativo comunale sono in corso le valutazioni sui danni e sullo stato di sicurezza di alcuni edifici con i sopralluoghi della protezione civile.

Maltempo nel Varesotto, ora tutto si sposta al Sud

Ore non facili dunque al Nord Italia quelle trascorse tra ieri sera e questa notte. La perturbazione artica si sta però ora allontanando per spostarsi verso il Mezzogiorno. Primi segnali di cambiamento con la diminuzione delle temperature, vento forte e mareggiate che preannunciano l’arrivo della pioggia forte anche al Sud.

Segnali da non sottovalutare questi. Da oggi, infatti, su diverse regioni del Paese è previsto brutto tempo. Lo ha annunciato anche il Dipartimento della protezione civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Lombardia, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, e successivamente su Calabria e Sicilia, saranno le regioni interessate.

Allerta arancione per oggi su alcune zone della Lombardia e del Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e parte della Sardegna.

