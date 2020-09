Mara Venier: sorriso smagliante e look total red, che schianto – Foto

Mara Venier incanta: bellissima, bionda, con un look total red e il sorriso smagliante, la conduttrice di Domenica In è sempre più bella.

Visualizza questo post su Instagram @mara_venier_per_luisa_viola 🌹 @giovanni_gastel 📸 Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 25 Set 2020 alle ore 7:35 PDT

La bellezza di Mara Venier è senza tempo. Rigenerata da un’estate trascorsa con il marito Nicola Carraro e con tutta la famiglia, la Venier è tornata al timone di Domenica In e, sui social, regala ai fans foto in cui sfoggia non solo la sua simpatia, ma anche la sua bellezza. Mara che è solita mostrarsi anche in versione casalinga, nella foto che vedete qui in alto, incanta tutti con il suo meraviglioso sorriso e la bellezza del suo viso.

“Che bella“, scrive un utente. “Bella e simpatica”, aggiunge un altro. E ancora: “Bellissima Mara, il tuo sorriso è inconfondibile. E’ una certezza per noi”, “Mara che foto meravigliosa, hai un bellissimo sorriso da persona veramente felice”, “Sei bellissima Mara. E non solo in apparenza”, “Incantevole”, “Bellezza indescrivibile”, “Bella come il sole”.

Mara Venier: gli ospiti di Domenica In del 27 settembre