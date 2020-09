Serpente di oltre un metro all’interno di una donna, i medici hanno proceduto all’estrazione del rettile dalla bocca della mal capitata.

Un intervento delicatissimo quello a cui si sono dovuti cimentare un equipe di medici per salvare la vita ad una donna a seguito di un evento assurdo. Il fatto grottesco, che poteva trasformarsi in tragedia, è avvenuto in Russia a Deghestan precisamente. Una donna durante un riposo lungo il cortile avviene l’imprevedibile: un serpente si insinua nella gola della donna. Al risveglio si accorge subito che qualcosa non va, si sente male e quindi chiede soccorso. Portata d’urgenza in ospedale, i medici hanno compiuto tutte le attività necessarie per rimuovere quel corpo estraneo che procurava dolori e fastidi alla signora. Solo tramite l’endoscopio i medici hanno fatto l’assurda scoperta.

L’estrazione del serpente, un passaggio delicato per i medici

Il filmato dell’estrazione che ha subito fatto il giro del web ed ha urtato la sensibilità di molti, vede il chirurgo pronto a rimuovere il serpente dopo aver inserito un tubo nella gola della donna. L’altro medico dell’equipe procede all’estrazione del rettile, ovviamente non senza turbamento, tant’è che dal video si vede il balzo all’indietro che viene fatto dal medico incredulo di quello che stava estraendo dalla bocca della giovane russa. Una volta recuperato il serpente – la cui lunghezza superava abbondantemente il metro – è stato posto in un secchio. Non si sa ancora per quanto tempo il serpente sia rimasto all’interno del corpo della donna e nemmeno se fosse vivo durante l’estrazione.Un fatto che ha lasciato molti punti interrogativi. La comunità locale formula le proprie ipotesi, considera strano che un serpente possa insinuarsi all’interno della bocca, passando dalla gola.

Qualcuno considera che forse non era serpente, ma un parassita o verme gigante che viveva all’interno della donna per molto tempo. Nel dubbio, invitano a non dormire più in cortile.

