Melissa Satta, lo sguardo magnetico conquista i fan | Che classe – FOTO

Melissa Satta, tra le protagoniste della Milano Fashion Week, ha pubblicato nuove foto tramite il proprio profilo Instagram: che sguardo

Melissa Satta, trascorse le vacanze estive in Sardegna, ha fatto ritorno a Milano. Nel capoluogo lombardo si sta svolgendo la Milano Fashion Week. E ad un appuntamento così importante poteva mancare la modella sarda? Ovviamente no! Infatti l’ex Velina è tra le protagoniste di questo rilevante evento. Allo stesso tempo anche il marito Kevin Prince Boateng è tornato in Italia, non lontano proprio da Milano, dove riuscì a vincere lo scudetto con la maglia del Milan.

Difatti il giocatore, dopo varie esperienze all’estero, tra Germania, Spagna e Turchia, recentemente preso dal Monza, club di Serie B dell’ex patron rossonero, Silvio Berlusconi. Il calciatore già in tribuna per assistere a Monza-Spal, esordio tra i cadetti della squadra, moglie invece impegnata nelle sfilate all’ombra della Madonnina.

Melissa Satta, sguardo ed eleganza conquistano gli utenti Instagram – FOTO