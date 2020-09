Penelope Cruz bellissima, in compagnia di una persona speciale – FOTO

Penelope Cruz, la bellissima attrice spagnola condivide degli scatti in cui viene immortalata a fianco di persona davvero speciale.

Certamente Penelope Cruz non ha bisogno di presentazioni; classe 1974 è una delle attrici spagnole più conosciute a livello mondiale, merito delle sue numerosissime collaborazioni. La Cruz infatti ha fatto parte a numerosi film internazionali, quali Blow, Vanilla Sky, Gothika, solo per citarne alcuni. La carriera dell’attrice è davvero lunghissima, i primi esordi risalgono infatti al lontano 1989 nel videoclip La Fuerza del destino. La Cruz ha collaborato con i più grandi registi, anche italiani; Non ti muovere di e con Sergio Castellitto è un cconsiderato un cult del cinema italiano. Penelope Cruz ha conosciuto nella sua lunghissima carriera tantissimi attori, tra cui il connazionale Javier Bardem con cui è legata dal 2010.

Penelope Cruz e Pedro Almodovar, un’amicizia ventennale

Spesso l’attrice ama ricordare il suo rapporto speciale con un uomo, Pedro Almodovar; ha condiviso su Instagram un post che comprende 10 foto, 10 scatti che hanno immortalato dei momenti importanti per la carriera sia dell’attrice che del famosissimo regista spagnolo, insieme sono perfetti. Una collezione interessante di foto che ripercorrono i loro momenti professionali vissuti insieme con tanto di dedica da parte della bellissima attrice: “La suerte de tener en tu vida a un genio. Feliz cumpleaños Pedro!!” La Cruz ha voluto omaggiare il regista per il suo compleanno che oggi ha compiuto ben 71 anni. Complicità, stima e il capirsi a volo tutto questo rende il rapporto Cruz-Almodovar magico. Nel 2021 saranno di nuovo insieme per Madres Paralelas, per la coppia sarà il 7 film insieme. La prima collaborazione risale al 1997 con la pellicola “Carne Tremula”, in quell’occasione la Cruz sarà presente solo nelle prime scene in quanto madre di quello che sarà poi il protagonista del film.

Testimonial per numerosi brand di lusso, la Cruz avrebbe accettato subito di entrare a far parte del nuovo progetto di Pedro Almodovar, dichiarandosi entusiasta del copione.

