Un ragazzo, che oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, è morto nella notte in un drammatico incidente consumatosi a Pontedera, in provincia di Pisa.

Un gravissimo incidente si è consumato durante la scorsa notte a Pontedera, in provincia di Pisa. Secondo quanto ricostruito, un ragazzo di 30 anni al volante della propria auto stava percorrendo via Vittorio Veneto, quando improvvisamente il veicolo ha sbandato ed è finito contro uno spartitraffico in cemento che si trovava al centro della strada. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 30enne: i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La vittima proprio oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno.

Pontedera, tragico incidente stradale nella notte: ragazzo muore nel giorno del suo compleanno

Un ragazzo di 30 anni è deceduto in un incidente stradale durante la scorsa notte, tra giovedì 24 e venerdì 25 settembre, a Pontedera, comune in provincia di Pisa. La vittima è Marco Del Rosso, giovane di Bientina che proprio oggi avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno. Secondo una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e dalla redazione di Today, il 30enne stava viaggiando a bordo della sua auto lungo via Vittorio Veneto, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro uno spartitraffico in cemento che si trovava al centro della carreggiata. Uno schianto molto violento nel quale sarebbe rimasta coinvolta anche un’altra vettura.

Sul posto è immediatamente arrivato il personale medico del 118, ma purtroppo per Del Rosso non c’è stato nulla da fare. I medici hanno constatato il decesso sul posto, sopraggiunto per le gravi ferite riportate nell’impatto. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno rimesso in sicurezza la strada, e gli agenti della polizia che hanno provveduto ai rilievi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto. Al vaglio degli inquirenti anche le cause che hanno portato l’auto del giovane a sbandare, tra queste potrebbe esserci anche l’asfalto bagnato per via del maltempo che imperversava sulla città.

Sconvolta l’intera comunità di Pontedera, dove il ragazzo, come riporta Today, lavorava in un noto locale, il Mandarino Cafè Bistrot. I commercianti della città, in accordo con le associazioni di Categoria ed il Comune di Pontedera hanno deciso di annullare la Festa del Commercio 2020 in programma questa sera.

