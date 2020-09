Zodiaco, quali sono i segni che sono sempre alla ricerca di affetto

Tra i segni zodiacali c’è chi sente il bisogno di ricevere frequentemente rassicurazioni ed è alla costante ricerca di affetto e dimostrazioni

L’insicurezza può portare ad avere spesso bisogno di ricevere conferme all’interno di una relazione. Ma non solo, anche la necessità di sapere che tutto stia andando come si crede, che non ci siano ostacoli nel mezzo del proprio rapporto può portare a richiedere più spesso del solito rassicurazioni. Non solo a parole, ma anche a fatti. O la mancanza di fiducia nei confronti degli altri e una poca autostima. Questo spinge una persona il più delle volte a volere una quantità di affetto maggiore. Scopriamo tra i segni zodiacali chi sono i più inclini a questo tipo di comportamento.

I segni zodiacali più alla ricerca di affetto

Tra i segni che sono alla costante ricerca di conferme e affetto c’è il Cancro, che necessita di sapere di essere desiderato. Un segno anche molto romantico che non si accontenta di relazioni superficiali e che all’interno di un rapporto richiede molta attenzione. Il suo obbiettivo è quello di vivere un amore intenso e, spesso anche per una sua insicurezza, ha bisogno di fatti per capire se l’altra persona lo desidera tanto quanto lui. Al contrario il segno dell’Ariete è sempre molto sicuro di sé e lo sarà anche del proprio partner. Il suo desiderio di affetto è prettamente dovuto dalla volontà di sentirsi al centro dell’attenzione del proprio amato.

Forse il segno più bisognoso di tutti è quello della Vergine, sempre molto meticoloso e preciso anche quando si tratta dell’amore. Tutto deve seguire un preciso schema e deve essere chiaro alla Vergine. Quando questo non accade e la situazione sembra non essere particolarmente limpida iniziano a sorgerle dubbi. Per questo motivo richiederà delle dimostrazioni e delle conferme, per potersi convincere che tutto sia sotto controllo. Anche lo stato della sua relazione.

Poi c’è il segno del Capricorno, visto come uno dei più forti e fermi dello Zodiaco. Ma anche i nati sotto questo segno sono degli esseri umani e per questo ricercano spesso conferme e lo fanno richiedendo dimostrazioni d’affetto. Mettiamo anche che si tratta di un segno che non si fida molto e che ha bisogno di tempo prima di affidarsi totalmente a qualcuno. Quando lo farà avrà la necessità di testare l’amore della persona che gli sta accanto e per questo la metterà più volte alla prova.

Tra i più bisognosi d’affetto troviamo infine il segno dei Pesci. Si tratta di persone particolarmente sensibili che amano essere desiderati e voluti. Quando questo non accade pero’ non fanno richieste, piuttosto restano in silenzio soffrendo per la situazione. Dovranno essere gli altri ad accorgersi di questo e a dimostrarli davvero cosa provano.

