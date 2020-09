Rita Rusic a 60 anni, mette tutto in mostra con abiti super scollati

Rita Rusic indossa abiti molto stretti e scollati, si vede ogni cosa che fuoriesce

Su Instagram, Rita Rusic si da alla pazza gioia. Non li sente i 60 anni lei e continua a provocare i suoi follower con foto sexy. L’ex concorrente de Grande Fratello Vip fa parlare di sè con le sue foto spinte. Costumi praticamente inesistenti, giacche super scollate e mini abiti. L’ultima foto che ha fatto scalpore, è un selfie di fronte allo specchio con indosso una giacca piccolissima e basta, si vedono i seni che sono praticamente tutti fuori.

I fan vanno in delirio, le scrivono che è il più bel spettacolo dopo il big bang, che è meravigliosa e che passa avanti alle 20enni. Alcuni hanno anche condiviso la foto della Rusic sui loro profili taggandola. Però c’è anche chi non approva questa esposizione della mercanzia sui social, e dunque le consigliano di evitare di indurre uomini a essere volgari con certe foto. Sul fatto che a 60 anni la Rusic sia in perfetta forma nessuno dice niente, ma è giusto condividere foto così spinte?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>GF Vip: Lorella Cuccarini – Tommaso Zorzi: è botta e risposta

Rita Rusic vita privata e carriera

Rita Rusic è l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Negli anni è stata un attrice, una produttrice cinematografica e modella. La Rusic è di origine Jugoslava ma si è trasferita in Italia con la sua famiglia quando era piccola. Rita non ha mai divulgato molte notizie sulla sua vita privata e famiglia. La televisione e lo spettacolo per Rita sono una passione. Inizia la sua carriera nel 1982 recitando nel film di Diego Abatantuono, Attila flagello di Dio, è qui che incontra e sposa Cecchi Gori. Dopo il matrimonio la Rusic comincia a fare la produttrice cinematografica al fianco del marito.

TI POTREBBE INTERESSARA ANCHE>>>Vite al Limite. Lisa Fleming, 319kg. Cacciata dal programma: la fine tragica

Dopo il divorzio dal marito Rita crea la sua agenzia di produzione, tra i film prodotti spicca Scusa ma ti chiamo amore. Nel 2008 scrive un libro, Jex Sex Diario erotico sentimentale. Successivamente recita nel film Polvere e a gennaio 2020 partecipa al Grande Fratello Vip.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.