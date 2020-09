Roshelle alza la maglietta ma accade l’imprevisto, si vede tutto – FOTO

Imprevisto per Roshelle, la rapper dai capelli rosa che alza la maglietta un po’ troppo e accade l’imprevisto, gradito comunque dai follower.

Roshelle, ovvero la rapper dai capelli rosa si distingue per la sua bravura e la capacità di trasmettere emozioni quando canta, questo spiegherebbe perché è riuscita in pochissimo tempo ad essere molto amata e seguita, soprattutto dai più giovani. Molti però non hanno potuto non apprezzare oltre la bravura anche la bellezza della cantante. Roshelle è sexy, una sensualità di cui la cantante 25enne ne è consapevole. Ne è un esempio quest’ultimo scatto condiviso sui social meno di un’ora fa. La cantante si trova in una sala registrazione impegnata a fare nuova musica, questi scatti la immortalano durante questo momento lavorativo. Tuttavia, vi sarebbe una foto in particolare che manda in delirio i fan: la rapper infatti alza la maglietta con l’intento di mostrare il tatuaggio ma la maglietta viene alzata un po’ troppo e si vede il seno, quel vedo e non vedo che fa letteralmente impazzire i suoi follower. La foto è stata apprezzatissima, tanto da ricevere migliaia di like in meno di un’ora.

Roshelle, da X Factor al successo musicale

Ormai tutti sanno che Roshelle si è fatta conoscere al grande pubblico grazie al Talent X Factor, inserita nel team capitanato dal giudice Fedez, conosciuto peraltro anni prima tramite amici in comune. Gradualmente la rapper è riuscita ad inserirsi nel panorama della musica italiana sfornando numerosi successi. Tante le collaborazioni, tra cui quella con Geolier, il rapper napoletano: la loro Na catena uscito lo scorso luglio ha avuto tantissimo successo, tanto da aggiudicarsi il disco d’oro.

Fuori dagli schemi Roshelle, già nel 2018 quando il suo singolo Tutti Frutty è stato un boom di visite su Youtube, un enorme successo avuto anche grazie al videoclip che vedeva la cantante senza veli. Ma Roshelle è coerente, da sempre ha dichiarato di avere un ottimo rapporto col proprio corpo.

