Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo svela dei dettagli personali

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, sempre attenta alla sua vita privata, fa un’incredibile eccezione nell’ultima puntata della trasmissione.

Silvia Toffanin, presenza fissa nel palinsesto Canale 5 con il suo programma di approfondimento, Verissimo, non si sbilancia mai quando si tratta della sua vita privata. Sempre garbata e professionale, preferisce non introdurre durante le interviste aspetti della sua vita familiare. Una riservatezza ed un’attenzione particolare che la Toffanin rivolge soprattutto ai suoi figli. Ma nella scorsa puntata di Verissimo, in onda il sabato pomeriggio, è successo l’inaspettato. La presenza di Gaia – la cantante vincitrice del talent Amici di Maria De Filippi – ha creato scompiglio nello studio di Verissimo e alla sua padrona di casa. Sempre attenta alla sua privacy la Toffanin ed il suo compagno Pier Silvio Berlusconi, hanno preferito vivere lontano dalla città e dai rumori milanesi dove entrambi lavorano per proteggere i loro figli.

Silvia Toffanin confessa: “I miei figli…”

Durante lo spazio dedicato alla giovane cantante, da poco uscito il suo nuovo singolo “Coco Chanel” , la Toffanin non si trattiene e dichiara: “Sono riuscita finalmente ad averti qui, tu devi sapere che a casa mia i miei bambini sono pazzi te. Avremmo ascoltato ‘Chega’ almeno un milione di volte”. La cantante in effetti è molto seguita dai giovanissimi e la canzone Chega che ha lanciato l’artista è stata tra le più suonate negli ultimi mesi.

A parte questa confessione, la Toffanin tiene molto a preservare la sua famiglia anche quando viene attaccata dalle curiosità altrui e che riguardano il matrimonio tra la Toffanin e Berlusconi, insieme da oltre vent’anni. Dal loro amore sono nati due figli: nel 2010 il primogenito Lorenzo Mattia e cinque anni dopo Sofia Valentina. Un amore lunghissimo ma non sigillato dal matrimonio. Proprio su questo interviene la stessa Toffanin e rassicura: “Siamo una famiglia, anche senza l’anello”.

Sul punto la conduttrice è intervenuta più volte, ma dichiara: “Cercavo l’amore e l’ho trovato. Sono innamoratissima e felice, va bene così. Il matrimonio mi spaventa, perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”.

