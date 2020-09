Verissimo, il 26 settembre ci sarà una delle coppie più amate del Grande Fratello

Nella terza puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 26 settembre in studio ci sarà una delle coppie più seguite e amate del Grande Fratello Vip

Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo che questo sabato 26 settembre avrà degli ospiti che promettono scintille. Il programma è ricominciato con tutte le precauzioni necessarie per lavorare in sicurezza e la conduttrice è stata messa nelle condizioni di poter intervistare gli ospiti a debita distanza. Questa settimana ci sarà un debutto nel salottino della Toffanin, ossia quello di Renato Zero che approda a Verissimo per la prima volta. L’artista è pronto a celebrare i suoi 70 anni con dei progetti speciali e una serata a lui dedicata proprio su Canale 5. A quest’ultimo si aggiungerà anche Alena Seredova, diventata da poco mamma per la terza volta, e Antonella Elia. Ma non saranno soli.

A Verissimo ospiti Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Ospiti della terza puntata di Verissimo anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. La seguitissima coppia è nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora tra i due sembra procedere tutto a gonfie vele. Sarà la prima intervista realizzata insieme da Silvia Toffanin che cercherà di scoprire quello che è accaduto non solo all’interno del reality ma soprattutto al di fuori delle telecamere. Sebbene Paolo e Clizia siano molto presenti sui social, il pubblico ha fiducia che la conduttrice riuscirà a scavare in profondità e a far rivelare alcuni dettagli inediti del loro rapporto.

Paolo Ciavarro proprio questa settimana ha iniziato una nuova avventura con il programma “Disconnessi on the road” che lo vede impegnato in seconda serata ogni mercoledì su Italia 1. Accanto a lui altre due ex gieffine, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Clizia Incorvaia continua invece a dedicarsi alla moda e agli eventi mondani, aggiornando i suoi followers sulla sua vita professionale e privata.

La coppia è stata molto seguita nella scorsa edizione del GF Vip e continua a esserlo anche fuori dalla casa più spiata d’Italia. Sebbene in molti non avrebbero scommesso sul loro amore i due sembrano più uniti e affiatati che mai. Sabato alle ore 16 il pubblico potrà rivederli insieme nello studio di Verissimo.

