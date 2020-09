Wanda Nara lato A che esplode, tutto in primo piano. Sensuale – Foto

Wanda Nara, un lato A da urlo per la moglie di Mauro Icardi: di profilo, con un top sportivo sfoggia un decolletè esplosivo, foto.

Visualizza questo post su Instagram Campaign #adv Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 25 Set 2020 alle ore 10:42 PDT

Wanda Nara sa come far esplodere Instagram e mandare in tilt tutti i suoi fans. La moglie di Mauro Icardi fa sognare i suoi followers sia quando si mostra con bikini striminziti, sia quando indossa abiti eleganti che quando si mostra in tenuta ginnica come nella foto qui in alto. Di profilo, con un top sportivo che protegge il decolletè prosperoso da eventuali colpi che potrebbe prendere durante l’allenamento, sfoggia un lato A da urlo che ha letteralmente entusiasmato i suoi milioni di ammiratori che aspettano sempre con ansia i suoi scatti.

Una foto semplice, senza troppi particolari, ma che è piaciuta ai fans che, in pochi minuti le hanno regalato migliaia di like. Più passano gli anni e più Wanda diventa bella e sensuale come sottolineano gli utenti che amano vederla anche in versione moglie e mamma.

Wanda Nara con la sua vera ricchezza: la foto conquista tutti