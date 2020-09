WhatsApp, come non far vedere un messaggio letto

WhatsApp: esistono modi per non far vedere un messaggio letto al mittente cioè senza far comparire le spunte blu, vediamo come

Le tanto utili quanto temute spunte blu su WhatsApp permettono di visualizzare quando una persona ha visto e letto un messaggio inviatole. Precedentemente all’introduzione di questa funzionalità, non era possibile sapere esattamente quando era avvenuta la lettura dei contenuti da parte dei nostri destinatari. Ora invece siamo in grado di sapere con esattezza il momento in cui il messaggio è stato visualizzato, ma vi è anche un risalto negativo.

Leggere e non rispondere ignorando un contenuto può irritare il nostro interlocutore e addirittura finire rovinare rapporti tra colleghi, amici, familiari o partner. Certamente questi sono casi per fortuna rari, ma comunque non impossibili. Sta di fatto che qualunque sia il motivo per cui state cercando come non far vedere un messaggio letto su WhatsApp, sappiate che esistono dei modi per evitare che appaiano le spunte blu.

WhatsApp, guida per non far vedere un messaggio letto