X Factor 2020, lo sfogo di Emma: “Basta con queste ca**o di menate sulle donne”

Durante la seconda puntata di X Factor un’audizione in particolare porta Emma a perdere la pazienza sugli stereotipi spesso utilizzati nei confronti delle donne

Continuano le audizioni di X Factor e nel corso della seconda puntata davanti al tavolo dei giudici formato da Emma Marrone, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli si presenta Simona, in arte Meezy. Alla domanda su cosa significhi il suo nome d’arte non ha voluto dare una risposta e mentre la telecamera inquadra dei giudici un po’ confusi è Emma a presentarla. La giovane porta sul palco una cover del brano di Jessie Reyez, Figures, sorprendendo per la sua interpretazione e meravigliosa voce. Le parole che saranno dette dopo la sua esibizione portano proprio Emma a sfogarsi in modo colorito.

X Factor, Emma contro gli stereotipi sulle donne

Meezy è una giovane ragazza di bell’aspetto, che si è presentata sul palco curando il proprio look. Questo e l’iniziale tentennamento nel rispondere alle domande avevano dato a Mika un’impressione sbagliata. “Avevo paura che tu fossi un po’ superficiale“, dice, “faccio spesso quest’effetto, sono bionda” risponde la ragazza con il sorriso. “Ho lo stesso problema cara, siamo bionde non siamo stupide” interviene prontamente Emma che continua non volendo far cadere l’argomento ed esprimendo la propria opinione a riguardo.

“Se una nasce bella non si deve colpevolizzare, questo non farà di te una cantante meno in gamba e meno interessante di quella che magari si presenta tutta coperta fino al collo” afferma l’artista, finendo per alterarsi e urlare a gran voce “basta con queste ca**o di menate sulle donne, porca pu**ana“. Conclude poi mettendo in riga i suoi colleghi. “E adesso lo decido io perché sono femmina, votiamo” esclama Emma e la giovane Meezy si porta a casa ben quattro sì.

Come sempre la cantante non le manda a dire e dimostra ancora una volta di essere sempre pronta a esporsi quando si tratta di tematiche di questo tipo. Emma è alle prese con la sua prima esperienza come giudice di X Factor ma sembra aver già conquistato il pubblico che la trova perfetta per questo ruolo.

