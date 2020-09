Alba Parietti “esce di seno”, che fisico alla sua età – FOTO

Nonostante l’età che avanza, Alba Parietti conserva ancora un fisico invidiabile. Il primo piano sulla barca è un fuoco d’artificio di piacere per i fan

Troppe accuse sul conto di Alba Parietti, ma lei sorvola gli haters e va oltre ogni aspettativa, soprattutto quando decide di dichiarare in pubblico un fascino quasi trasgressivo che non avverte il livore del tempo.

Se c’è qualcuno boccia le sue continue apparizioni sui social, lo stesso non si potrebbe dire per il figlio Francesco Oppini. Quest’ultimo, concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, durante la settimana non si è risparmiato a ripercorrere tutti i tratti incandescenti della sua vita.

Dal fidanzamento all’amore, fino alla preoccupazione per mamma Alba, soprattutto dopo quel terribile incidente del 2004, quando la 59enne conduttrice televisiva torinese finì sotto ad un camion, dopo un incidente mortale consumato sull’A1 in direzione di Modena, assieme al suo ex compagno Giuseppe Lanza.

Nonostante Alba Parietti splenda più rigogliosa e brillante che mai, il ricordo “malvagio” di quella sera si sta pian piano affievolendo. Ma il sol pensiero di poter tornare a vivere quei momenti, in cui non può essere utile per sua madre, ancora lo assilla, tra gioie e paure quotidiane.

Alba Parietti può dirsi davvero orgogliosa di avere una persona come suo figlio, sul quale poter sempre contare nella vita, ma l’obiettivo di mantenere viva quella voglia di farsi preferire ancora dal suo amato pubblico, come accadeva ai tempi di Macao è ancora in fase di lavorazione.

LEGGI ANCHE —–> Eva Henger, posa sexy e gambe da infarto in primo piano: unica – FOTO

Alba Parietti tra un ritocchino e l’altro…una bellezza d’altri tempi