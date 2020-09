Alena Seredova, le lacrime in diretta davanti a Silvia Toffanin, strazio – FOTO

Emozione a ‘Verissimo’ con Silvia Toffanin: Alena Seredova ha pianto commuovendosi in diretta.

Alena Seredova è una showgirl e modella molto amata e apprezzata dal popolo italiano. Dopo il quarto posto a ‘Miss Mondo 1008’ e il calendario sexy per Max, la nativa di Praga iniziò una carriera da attrice partecipando a diversi film comici e al genere del cinepanettone. La testimonial per SOS Villaggi dei bambini è stata legata sentimentalmente a Gianluigi Buffon dal 2005 al 2014: la coppia ha anche avuto due bambini. Alena è stata ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. La modella ceca ha raccontato i suoi primi mesi con la sua ultima figlia nata da poche settimane e in alcuni punti dell’intervista non è riuscita a trattenere le lacrime.

Le dichiarazioni di Alena Seredova: lacrime ed emozione in diretta