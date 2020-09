Ana Mena calze a rete e pantaloni inguinali, voto 10 – FOTO

Il premio nobel della bellezza settimanale non può che essere di Ana Mena, l’artista, cantante spagnola che ha fatto impazzire tutti sul palco dei sogni

Una Venere discesa improvvisamente in terra. Ana Mena, la cantante di origine spagnola non era così conosciuta prima d’ora nel Belpaese, ma una presenza costante accanto a sè, l’aiutata non poco a farle spiccare il volo.

La popolarità della fantastica vocalister andalusa è iniziata nel 2006 quando ha portato a casa il premio della dodicesima edizione di Veo Veo Awards. Un successo che ha immediatamente accompagnato la cantante di Estepona nella hall of fame internazionale della musica.

Dopo quell’incredibile successo, la sua carriera è un crescendo senza fine che trova conferma durante la pubblicazione del primo singolo Esta es mi illusión. Affianca tante voci già note della musica spagnola, facendosi spazio nella lista dei successi di ITunes.

Così Ana allarga gli orizzonti di crescita professionale in altri angoli del pianeta: dall’Ecuador al Guatemala, dal Costa Rica alla Francia, fino all’insediamento in Italia dove abbraccia l’ennesima dose di successo personale.

Sorrisi e felicitazioni per Ana Mena: “Ce l’abbiamo fatta!”