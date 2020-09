Beautiful, anticipazioni puntata 26 settembre: la chiamata dall’ospedale

Beautiful, anticipazioni: la verità viene finalmente a galla. Mentre Liam è sconvolto dalle parole di Douglas, una telefonta fuga ogni dubbio.

È finalmente giunta la svolta tanto attesa: il segreto di Flo e Thomas non reggerà ancora per molto. Dopo che Douglas ha dichiarato di sapere dove si trova Beth, Liam non riesce a pensare ad altro. Mentre Hope è ancora alle prese con Thomas e sembra non aver fatto troppo caso alla notizia, il giovane Spencer è dilatato dal pensiero di sua figlia. Sa che Thomas e Flo nascondono un segreto e che questo segreto riguarda Hope. Per vederci chiaro ha deciso di scrivere alla Clinica di Las Vegas dove, presumibilmente, è nata Phoebe. La risposta che gli giunge è sconcertante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful in pillole, curiosità: quanti sono i matrimoni della serie?

Beautiful, anticipazioni: i conti non tornano

Dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam decide di dare finalmente udienza a Douglas. Il ragazzo chiede di dirgli tuto ciò che sa su Beth e di indicargli dove si trova. Entusiasta, Douglas lo porta in camera di Phoebe e gli indica la bambina nella culla. Phoebe in realtà è Beth: è ora che tutti lo sappiano. Liam è sconvolto e non sa più a cosa credere. Senza più certezze il giovane Spencer si confida con Steffy. Turbata, la ex moglie cerca di dissuaderlo a indagare ulteriormente, ma non riesce a nascondere un certo terrore all’idea che Douglas stia dicendo la verità.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che una chiamata fugherà ogni dubbio. Giunge dalla Clinica di Las Vegas, dove dovrebbe essere nata Beth. La ginecologa racconta a Liam di non essere stata presente quel giorno e che dunque qualcuno deve aver preso il suo posto o inventato un certificato falso. Con molta probabilità, Flo non ha mai partorito lì.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Caroline Receveur, camicetta di seta e fascino senza paragoni – FOTO

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter