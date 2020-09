Belen Rodriguez le mani sfiorano ovunque, è un incanto – FOTO

Belen Rodriguez è sempre magnifica: la showgirl ha postato una fotografia da favola sui social network.

Belen Rodriguez è meravigliosa ed è sicuramente una delle donne più desiderate al mondo. La showgirl argentina è dotata di un fisico marmoreo e ha ‘curve’ pazzesche che fanno girare la testa agli ammiratori. La 36enne, attivissima sui social network, ama postare scatti in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e il suo fascino. La nativa di Buenos Aires, poco fa, ha messo in rete una fotografia superlativa.

Lo scatto incredibile di Belen Rodriguez: bomba sexy

Visualizza questo post su Instagram Sueña siempre……. @cotrilspa #newcampaign Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 26 Set 2020 alle ore 7:14 PDT

Belen, nell’ultimo scatto condiviso in rete, mostra a tutti il suo fascino e la sua sensualità esplosiva. La modella e conduttrice sfiora le sue labbra carnose con le dita e fa salire la temperatura nel mondo dei social. I suoi splendidi capelli sono lunghissimi e coprono il suo décolleté da urlo. Il post ha già raccolto 150mila cuoricini e numerosi commenti. “Fantastica è dire poco, brilli di luce propria”, “Direi che te ci fai sognare”, “Sei una dea”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram Hola…..Quien habla? 🤪 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 31 Lug 2020 alle ore 12:36 PDT

La Rodriguez, in questa caldissima estate, ha pubblicato foto da infarto con costumini striminziti o a perizoma e con il suo lato B spaziale in primissimo piano. Il corpo della showgirl è decisamente marmoreo e fa volare l’immaginazione dei fan. Dopo la rottura con Stefano De Martino e il flirt con Gianmaria Antinolfi, pare che la nativa di Buenos Aires stia frequentando Spinalbese. I due, in ogni modo, non hanno ancora ufficializzato la relazione.

