Bianca Atzei alle terme è uno spettacolo per adulti, bellissima – FOTO

Bianca Atzei sensuale immersa nelle acque. Scatto di profilo, costume nero intero e delle forme stratosferiche: fans in delirio

Visualizza questo post su Instagram Cambiano i colori. ❤️ @goldenpointofficial #goldenpoint #adv Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 25 Set 2020 alle ore 2:30 PDT

Bianca Atzei e il suo vulcano di sensualità. La bella cantante continua a deliziare i suoi fans con scatti che vanno avanti a suon di like. Momenti di vita quotidiana che Bianca condivide con i suoi followers che la seguono su Instagram, 837 mila per la precisione.

In ogni foto l’ex di Max Biaggi è sempre più sensuale ed intrigante e nell’ultimo scatto rimpiange un po’ l’estate. L’autunno è arrivato in modo prorompente ma lei, come tante altre stars del web, non vuole abbandonare l’idea e il ricordo della bellissima estate 2020 appena conclusasi.

Oggi Bianca vive un nuovo capitolo della sua vita accanto al suo fidanzato Stefano Corti, l’inviato della trasmissione Le Iene classe 1985. I due hanno un bellissimo cane di nome Mela a cui vogliono un sacco di bene.

Solo alcuni giorni fa hanno condiviso uno scatto di famiglia in cui Stefano e Bianca posano insieme a Mela che negli ultimi tempi non sta molto bene e ha degli attacchi epilettici. Bianca scrive: “È incredibile come facciano parte della tua vita con così tanto amore”.

Bianca Atzei immersa nell’acqua, in costume intero è uno spettacolo