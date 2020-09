Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello 4 si riscopre influencer e pubblica scatti mozzafiato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Il pettegolo muore quando incontra le orecchie di una persona intelligente …… Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina) in data: 5 Ago 2020 alle ore 3:24 PDT

Vi ricordate Carolina Marconi? E’ stata una delle concorrenti più belle e chiacchierate della quarta edizione del Grande Fratello. Nel suo stesso anno abbiamo visto gareggiare Patrick Ray Pugliese, Ascanio Pacelli, Katia Pedrotti, Tommy Vee e Serena Garitta.

Dopo fortune alterne sul piccolo e grande schermo, Carolina si reinventa influencer su Instagram. Ben 183mila follower per lei che attendono con ansia i suoi scatti mozzafiato.

Visualizza questo post su Instagram @nathiluxury 🖤 Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina) in data: 25 Set 2020 alle ore 3:58 PDT

L’ultimo la vede in una mise total black, molto sensuale. Gonna di pelle, maglia con scollo a barca, maniche a sbuffo e cintura in vita. Tacchi vertiginosi che sottolineano le lunghe gambe scolpite, lasciate scoperte, abbronzatura impeccabile e lunghi capelli scuri, sciolti le ricadono sulle spalle. La posa in cui si mostra è ammiccante. Il lato B è in bella mostra, le sue curve sono un sogno.

LEGGI ANCHE —–> Paola Iezzi e la moda, la cantante condivide alcuni strepitosi look – FOTO

Carolina Marconi. Una nuova carriera