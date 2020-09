Carolina Stramare strega il web, lato A in primo piano, sensuale e sexy – FOTO

Carolina Stramare, Miss Italia 2019, continua a farci sognare con un abito blu glimmer che ne enfatizza il fisico scultoreo e bellissimo

Visualizza questo post su Instagram Occhio Carolina…🖤 @fabiomunis_ Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 22 Set 2020 alle ore 8:11 PDT

Sarà in carica ancora come Miss Italia per qualche mese. Carolina Stramare, 21 anni, continua a far sognare i suoi fan in tutta Italia. La ragazza nativa di Genova è diventata una autentica celebrità sui social network, dove con i suoi scatti ci lascia sempre a bocca aperta.

La ragazza è molto legata anche ai suoi nonni Giovanni ed Elena, che ha definito le persone più importanti della sua vita, soprattutto dopo la morte della madre nel 2018 a causa di un tumore.

Sirenetta in abito blu, Carolina Stramare strega Instagram