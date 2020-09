Caroline Receveur, camicetta di seta e fascino senza paragoni – FOTO

Una bellezza senza paragoni quella di Caroline Receveur. La talentuosa e seducente showgirl francese sta incantando il pubblico d’oltralpe.

Classe 1987, Caroline Receveur sta acquisendo sempre più successo agli occhi del pubblico francese. La bella showgirl ha iniziato la sua carriera da giovanissima, lavorando come modella per marchi piuttosto rinomati, salvo poi dover rinunciare al sogno delle passerelle per via della sua altezza (è alta meno di 1,70, troppo poco per i rigidi canoni del mondo della moda). Senza darsi per vinta, ha allora provato la strada della televisione, trovando un ottimo trampolino di lancio in una versione d’oltralpe di Ballando con le stelle. Da allora la sua notorietà è andata solo crescendo. Recentemente la showgirl ha anche deciso di mettersi in proprio, dando vita ad una linea di prodotti detox ed una di prodotti per capelli delle quali è sia fondatrice che CEO. Contestualmente porta avanti una fiorente attività da infuencer, con oltre 3 milioni di followers sul suo profilo Instagram. Clicca su “successivo” per scoprire il suo ultimo scatto!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Vanessa Incontrada su un nuovo set: fascino e bellezza inimitabili – FOTO

Caroline Receveur, bellezza francese senza paragoni