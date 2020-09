Caterina Balivo, sorrisi, abbracci e bellezza nel posto più bello – FOTO

Caterina Balivo, una delle conduttrici più amate, in uno scambio di baci e coccole in un angolo bellissimo di casa sua, la cucina.

Caterina Balivo è una delle conduttrici RAI più amate. Mamma di due figli, la Balivo riesce sempre a conciliare i suoi numerosissimi impegni. Dalla televisione ai suoi impegni anche nella veste di influencer. La conduttrice di Aversa infatti ha dal 2008 un blog – Caterina’s Secret – dove racconta la sua vita frenetica. Si dedica molto a settori quali lifestyle, Tv, moda, fino ad arrivare a temi più delicati e impegnandosi molto sul piano sociale e affrontando ad esempio quelle che sono le difficoltà dei suoi luoghi di origine. La Balivo sui social si mostra sempre acqua e sapone, questa semplicità e unicità che i suoi 1.4 milioni di follower gradiscono. Quest’ultimo scatto ne è infatti un esempio: la conduttrice è ai fornelli, sta preparando il pranzo (dalla foto sembrerebbe pasta). Una cosa è certa, a differenza delle foto sulle riviste dei suoi colleghi intenti a cucinare, i fornelli Caterina li ha accesi.

Leggi anche -> Federica Fontana | bellissima a testa in giù | ‘Che fisico’ | FOTO

Caterina Balivo, una mamma special

Qui pronti per il pranzo in questo primo week end autunnale. Voi cosa fate? Pic by Guido Alberto. La Balivo condivide con i suoi follower uno scatto molto tenero, la conduttrice trascorre il suo tempo libero con i due suoi figli; Guido Alberto e Cora nati dall’amore con il marito, Guido Maria Brera dirigente d’azienda e scrittore. Proprio qualche giorno fa la Balivo è stata vittima di una situazione spiacevole; mentre era in giro con Cora, ha visto una mascherina gettata a terra.

Leggi anche -> Maria Grazia Cucinotta | scollatura esagerata e l’occhio cade | FOTO

Un’azione incivile frequente e questo ha fatto infuriare la conduttrice che così ha commentato sull’accaduto: “Allora, è la decima mascherina per terra che vedo, che raccolgo e che butterò“. Quindi aggiunge: “Ma io dico, ma che vi costa prenderla e buttarla nel cestino?“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter