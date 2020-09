Caterina Balivo versione “ragazza della porta accanto”,tenera-FOTO

Caterina Balivo al naturale è meravigliosa, davvero semplice ed elegante anche con una T-shirt e senza trucco

La conduttrice, Caterina Balivo acqua e sapone è stupenda. Condivide una foto su Instagram con un filo di trucco e basta e una T-shirt bianca, eppure è bellissima in ogni caso. Nella didascalia scrive:”Amo essere naturale ma non sciatta e, tornata alla routine cittadina, dove si corre sempre ho bisogno di un make up a lunga tenuta”. La conduttrice poi promuove una linea di make up con cui si è trovata molto bene, e li vuole consigliare ai suoi follower.

I suoi follower che sono 1,4 milioni, apprezzano moltissimo la naturalezza di Caterina infatti le scrivono che è bellissima con poco trucco. La conduttrice è sempre stata molto semplice e raffinata, non ha mai indossato trucchi volgari ne abiti è davvero la ragazza della porta accanto.

Caterina Balivo paladina dell’ambiente

La bella Caterina Balivo solleva spesso problemi che riguardano la nostra popolazione, come il 7 settembre ad esempio che ha ricordato al popolo di Instagram che era la Giornata Mondiale della qualità dell’aria pulita. La prima giornata della qualità dell’aria pulita e dei cieli blu lanciata dalle Nazioni Unite. La Balivo confessa che sono anni che si espone per dare visibilità a questa causa insieme a una ONG, Cittadini per l’aria. Caterina è dunque bella e anche intelligente e con a cuore il bene dell’umanità.

Qualche giorno fa la Balivo si è indignata molto con la popolazione dopo aver visto una mascherina gettata per terra nel centro di Roma. La conduttrice si è rivolta al popolo del web, riprendendo la scena e dicendo che è la decima volta che vedeva una mascherina buttata per terra e per la decima volta l’ha raccolta e buttata lei.

Si domanda cosa costa alle persone gettare la mascherina nel cestino. Oltre che ad essere un pessimo comportamento nei confronti dell’ambiente che noi stessi abitiamo, è anche un potenziale rischio per la diffusione del covid19. A chi inquini la Balivo da chiaramente degli incivili.

