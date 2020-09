Chi è Csaba della Zorza, la star che ha conquistato Bake Off Italia

Puntigliosa ed esigente, Csaba della Zorza si sta rivelando un osso duro per i concorrenti di Bake Off Italia. Ma chi è davvero il nuovo giudice del programma?

C’è un nuovo giudice a Bake Off Italia: si chiama Csaba della Zorza ed i più affezionati di Real Time la conosceranno già per la conduzione di numerosi programmi tv. La rigida ed intransigente giurata è a Bake Off da sole tre puntate, ma sta già dando filo da torcere agli sventurati concorrenti con le sue critiche amare e la particolare attenzione all’eleganza e al minimalismo. “Qui cerco di essere molto intransigente” ha affermato qualche tempo fa, in un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. “Il mio giudizio è critico quel tanto che basta e che posso permettermi. Aggiungo una punta di ironia quando ci vuole e chiudo un occhio se serve”. Insomma, una sfida niente male per gli aspiranti pasticceri, già avvezzi ai modi burberi di Knam, ma anche piuttosto consci del fatto che basti ben poco per far sciogliere il suo cuore di panna. Ma chi è realmente Csaba della Zorza, il nuovo temutissimo giudice di Bake Off?

Csaba della Zorza, tutto ciò che non sapete su di lei

Csaba della Zorza nasce nel 1970 e, contrariamente a quanto si possa pensare, non ha origini dell’est Europa. Il suo nome è tratto da quello di un ciclista ungherese Csaba Szekerest, molto ammirato da suo padre, che era convinto sarebbe nato un figlio maschio. Prima di intraprendere la carriera da chef, la conduttrice ha studiato comunicazione e si è dilettata con numerose pubblicazioni, soprattutto su riviste al femminile. La passione per la cucina l’ha poi portata a diplomarsi alla scuola Le Cordon Blue di Parigi. Conciliando passione per la scrittura ed amore per la cucina, Csaba ha pubblicato numerosi libri di ricette, mentre contestualmente approdava in tv. Tra i suoi primi progetti ufficiali, In cucina con Csaba, mandato in onda su Sky nel 2008.

Nel privato, Csaba della Zorza è sposata dal 2009 ed ha due figli, Edoardo e Ludovica. Il marito, Lorenzo Russo, è un dirigente medio di Chirurgia Toracica a Milano.

