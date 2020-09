Domenica In, tutti gli ospiti di Mara Venier

Domani, domenica 27 settembre, andrà in onda la terza puntata di Domenica In: chi saranno gli ospiti che faranno visita a Mara Venier? Tutti i nomi

Zia Mara Venier torna domani, domenica 27 settembre, con la terza puntata di Domenica In che ha ripreso il suo posto nel palinsesto di Canale 5 con la regia di Flavia Unfer. In uno studio rivisitato per rispettare le norme anti Covid, come quella della distanza, la conduttrice intratterrà il pubblico scambiando quattro chiacchiere con alcuni volti noti che si racconteranno in uno dei salottini più famosi della televisione. Ecco chi sarà presente con lei in studio e chi in collegamento ad intrattenere il pubblico a casa.

Gli ospiti della seconda puntata di Domenica In

Tra gli ospiti troveremo Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, i due attori amatissimi dal pubblico televisivo che interverranno in studio per presentare la fiction “L’Allieva 3” in onda su Rai1 da domani. Claudio Conforti farà la proposta di matrimonio ad Alice Allevi. Ad attendere gli spettatori sei puntate e dodici episodi. La serie è tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola.

Ci saranno poi Emma Marrone che si racconterà a tutto tondo per poi esibirsi con il singolo “Latina”, al momento ai primi posti nelle classifiche nazionali. Interverrà poi Massimo Lopez per presentare il suo libro “Stai attento alle nuvole” per poi esibirsi in una performance musicale accompagnato dall’orchestra di Domenica In, diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Le presentazioni continuano fitte durante tutta la puntata. L’attrice Claudia Gerini sarà in studio per presentare invece il film “Burraco Fatale”, prodotto da Rai Cinema, per la regia di Giuliana Gamba. Anche Rita Dalla Chiesa, interverrà per presentare il suo libro “Il mio valzer con papà”, un ritratto molto personale e famigliare di suo padre, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, del quale proprio domenica 27 settembre ricorre il centenario dalla nascita.

Ci sarà spazio per un ampio talk dedicato alla seconda puntata di “Ballando con le stelle”, opinionisti in studio Selvaggia Lucarelli, Alberto Matano e Guillermo Mariotto, mentre in collegamento ci saranno Alessandra Mussolini e Paolo Contini coi relativi ballerini.

