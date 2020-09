Elettra Lamborghini, spuntano le prime FOTO sul matrimonio

Oggi è il grande giorno per Elettra Lamborghini che dice “sì” al suo AfroJack. Matrimonio sul lago di Como con il sole e orario top secret

Sul Lago di Como è arrivato il grande giorno e uno degli eventi più attesi: il matrimonio di Elettra Lamborghini e AfroJack. Per tutti è il matrimonio dell’anno quello tra l’ereditiera 26enne e Nick van de Wall, 33enne producer e dj olandese.

L’attesa ormai è quasi finita, per lei in primis e per tutti i suoi fans che non vedono l’ora di vedere le prime immagini della cantante in abito da sposa. Tutto top secret fino ad ora se non coloro che hanno lavorato al suo fianco affinché oggi sia tutto perfetto.

Per il giorno del suo “sì” Elettra ha scelto dei veri professionisti: da Enzo Miccio, wedding planner conosciutissimo affiancato da un altro grande del settore nuziale, Vincenzo d’Ascanio, event production e floral designer.

Location da favola sul lago di Come nella splendida Villa Balbiano di Ossuccio, una dimora antica e affascinante. Elettra era preoccupata per via del brutto tempo in quanto le previsioni aveva preannunciato forti acquazzoni e invece per lei oggi splende il sole e lei lo ha mostrato molto fiera nelle sue storie.

Elettra Lamborghini, per ora solo piccoli dettagli sul grande giorno