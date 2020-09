Emma Marrone , al risveglio e in pigiama, come mamma l’ha fatta – FOTO

Emma Marrone bellissima al risveglio. La cantante salentina si mostra in tenuta casalinga e sfida i fan: “adesso tocca a voi”.

Pigiama a righe e tazza abbinata: eccolo il risveglio di Emma Marrone, che questo sabato mattina ha deciso di mostrare a tutti il suo look da colazione.

“Bevo il caffè sempre nella stessa tazza e mi piacciono i pigiama a righe. Adesso tocca a voi, vi aspetto nei commenti”. Con questa frase Emma invita i fan a raccontare il loro risveglio: pigiama, tuta o lingerie? Sensualità o comodità che importa, ognuno ha l’outfit che vuole sotto le coperte.

Ma non tenetelo nascosto a Emma! La cantante è troppo curiosa di conoscere la vostra tenuta casalinga. Tanto da non aver paura di mostrarsi in modo del tutto naturale, appena sveglia e senza trucco. D’altronde, la nostra @real_brown è bellissima anche così.

Emma Marrone: con lei XFactor è un successone

E a X Factor sta mandando i fan in visibilio. La giudice più apprezzata di questa stagione, nuova arrivata insieme al trapper Hell Raton, sta dimostrando grande sensibilità unita ad una professionalità da vera fuori classe.

E lo share aumenta. Il talent, in onda su Sky, non poteva chiedere di meglio: Emma è la grande rivelazione di questa stagione.

Per ora tutto sembra tranquillo, e tra i giudici regna la pace. Non vediamo l’ora di vedere cosa accadrà durante i live: riuscirà la nostra Emma a mantenere la calma?