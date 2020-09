Il tempo si è fermato nel caso i Federica Fontana. Per la showgirl lombarda i giorni bellissimi di ‘Guida al Campionato’ è come se fossero dietro l’angolo.

Visualizza questo post su Instagram Equilibrio 🍀 Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana) in data: 26 Set 2020 alle ore 2:31 PDT

Non smette mai di sorridere né di essere così bella, Federica Fontana. La brianzola, che in molti ricorderanno per la sua longeva partecipazione alla divertente trasmissione sportiva di Italia 1 (ormai in soffitta da molto tempo, n.d.r.) ‘Guida al Campionato’, è ancora splendida come allora.

Di tempo ne è passato, ed anche oggi che è non distante dalle 44 primavere, la Fontana ha conservato tutte le sue qualità estetiche e non solo. Difatti la vediamo sempre di buonumore e capace di dispensare felicità e buoni consigli ai suoi followers. La fanbase della Fontana è ormai ben rodata nel tempo e ci sono alcuni aficionados della prima ora che con lei hanno compiuto un viaggio da quando era giovanissima e si affacciava sulle luci della ribalta fino ad oggi.

Federica Fontana, il suo sorriso rende tutto più bello