Federica Pellegrini, un tacco a spillo che fa scintille-FOTO

Federica Pellegrini con un tacco a spillo da vertigini nero e lucido è pronta a registrare le puntante di Italia’s Got Talent

Visualizza questo post su Instagram IGT 🌟 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 25 Set 2020 alle ore 12:16 PDT

La nuotatrice Federica Pellegrini bellissima con un tacco altissimo a spillo nero. Pronta per cominciare la nuova edizione di Italia’s Got Talent, i suoi compagni di viaggio sono Frank Matano, Mara Maionchi e Joe Bastianich. Loro sono i giudici di questa edizione e la conduttrice è la splendida Ludovica Comello, che ha dato da poco luce al suo primo figlio.

Per la Pellegrini è il secondo anno a Italia’s Got Talent, c’era un dubbio sulla sua partecipazione visto che le olimpiadi a Tokyo sono state rimandate. La nuotatrice avrebbe dovuto conciliare gli appuntamenti per la preparazione atletica e le riprese del talent. Fortunatamente gli impegni non sembrano coincidere e anche quest’anno avremo la Pellegrini nel programma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Grande Fratello, il web chiede la squalifica per Gregoraci: “Vergogna”

Federica Pellegrini di nuovo giudice ad Italia’s Got Talent

Visualizza questo post su Instagram #IGT 🌟 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 26 Set 2020 alle ore 2:42 PDT

La Pellegrini torna nuovamente come giudice al talent show, l’edizione scorsa si era conclusa con alcuni critiche sull’operato della nuotatrice. Infatti più volte l’hanno accusata di essere troppo gentile e di addolcire un pò troppo i giudizi sui candidati. Da una competitiva ci si aspettava più durezza forse.

Certo per anni è stata lei sottoposta al giudizio di una commissione sul suo talento, ora essere dall’altra non è facile. La prima esperienza come giudice e in televisione per giunta, doveva ancora farci l’abitudine e capire le dinamiche. Staremo a vedere se in questa nuova edizione la Pellegrini cambierà modo di giudicare i talenti in gara. Magari con un pò più di severità oppure se continuerà ad essere il giudice buono.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Mercedesz Henger | microslip e seno in evidenza | che spettacolo | FOTO

In ogni caso non è facile essere più severi quando i tuoi compagni di banco sono Joe Bastianich e Mara Maionchi, famosi per essere un pò sopra le righe quando si tratta di giudicare un talento. Ci vuole equilibrio dunque ed è quello che danno Federica e Frank.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.