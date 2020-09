Francesca Del Taglia, abito fiorato e gambe in primo piano, bellissima – FOTO

La bella influencer Francesca Del Taglia ha condiviso un nuovo scatto della sua vita privata, si gode Firenze con la famiglia ma lei in abito fiorato è sublime

Francesca Del Taglia non è tra i nomi più conosciuti del panorama italiano eppure la sua pagina Instagram conta ben 1 milione di follower attivi che la seguono. Francesca è nata a Firenze nel 1989 ed è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione nel 2012 come corteggiatrice a Uomini e Donne. A Uomini e Donne ha conosciuto anche Eugenio Colombo che sarebbe diventato il compagno e padre dei suoi figli Brando e Zeno. Sempre con il marito Eugenio apre un’attività di abbigliamento che ha ottenuto grande prestigio in pochissimi mesi.

Nel tempo ha coltivato anche la sua passione per i social, sino a diventare una delle influencer di punta del panorama italiano. Grazie ai suoi numerosissimi follower, dal 2015 diviene sponsor per numerosi brand, ultimo tra tutti Fitvia, affermandosi come influencer a tutti gli effetti.

Fisico atletico e sinuoso, Francesca Del Taglia conquista quotidianamente il suo seguito sui social per la sua schiettezza e capacità di mettersi a nudo. Per le la famiglia sempre al primo posto.

“Gelato time” per Francesca Del Taglia