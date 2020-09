Francesca Ferragni in “modalità Heidi” | Bellezza in alta quota – FOTO

Francesca Ferragni, sorella della famosissima Chiara, ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Modalità Heidi on 🏔✅ Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 26 Set 2020 alle ore 6:12 PDT

Look casual, ma sempre elegante quello sfoggiato da Francesca Ferragni. La sorella di Chiara Ferragni si trova in alta montagna, per la precisione a Bormio, comune della Lombardia in provincia di Sondrio. E proprio dalla località montana, la mediana delle sorelle cremonese, ha pubblicato due nuove foto tramite il proprio profilo Instagram.

La ragazza ha postato immagini a dir poco mozzafiato. La 31enne indossa una maglietta nera con disegnati dei gattini colorati, sulle spalle veste una giacca sempre di colore nero e un paio di jeans strappati sul ginocchio destro. Due scatti che hanno riscosso un certo successo tra i suoi follower. Infatti nel giro di 5 ore, Francesca ha raccolto oltre 21mila ‘like‘ e più di 60 commenti di apprezzamento.

Francesca Ferragni, l’outfit convince i fan su Instagram – FOTO