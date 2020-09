Gabriel Garko e il coming out: il commento di Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria ha commentato a modo suo il coming out dell’attore Gabriel Garko, avvenuto durante la giornata di ieri.

Gabriel Garko, durante l’incredibile puntata di ieri del ‘Grande Fratello Vip’, è stato protagonista di un momento molto toccante, con una lettera all’ex fidanzata Adua Del Vesco in cui ha rivelato il suo coming out. Vladimir Luxuria ha deciso di commentare la notizia del giorno, rilasciando parole molto forti. La nativa di Foggia è un transgender: la sua identità non corrisponde al sesso di nascita.

Gabriel Garko e il coming out: le parole di Luxuria

Gabriel, prima di entrare nella casa, aveva scritto un post in cui aveva anticipato una minima parte della sua rivelazione. Le emozioni della serata sono state davvero intense, anche per i telespettatori. Vladimir Luxuria ha deciso di commentare il coming out dell’attore. “Tanti attori sono costretti a fingersi etero. Il loro agente li vuole sex simbol per le donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare. Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi”, ha scritto la 55enne su Twitter.

#GFvip5 Gabriel Garko fa coming out: quanti attori sono costretti ancora a fingersi etero perché il loro agente li vuole sex symbol per donne minacciando altrimenti di non farli più lavorare? Meglio recitare su un set che nella vita prendendo in giro gli altri e se stessi. — vladimir luxuria (@vladiluxuria) September 25, 2020

Gabriel, prima dell’incredibile rivelazione nella casa più spiata d’Italia, aveva avuto storie con Eva Grimaldi, Serena Autieri, Manuela Arcuri e Adua Del Vesco.