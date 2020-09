Grande Fratello, il web chiede la squalifica per Gregoraci: “Vergogna”. Stanotte, dopo l’intensa diretta della puntata andata in onda, è scoppiato il putiferio sul web

Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini sono finiti nel mirino per quanto accaduto ieri durante la diretta del post Grande Fratello Vip. Durante la puntata, è entrato Gabriel Garko come ospite che ha sganciato una bomba: ha rivelato di essere gay e ha fatto intendere che la sua storia con Adua Del Vesco fosse tutta una copertura. Ha confermato così il caos accaduto in questi giorni: è uscito fuori che lui, lei e Massimiliano, così come tanti attori, facevano parte di questa setta satanica della loro agenzia e che venivano gestiti e monitorati come burattini. Ieri c’è stato questo momento di televisione molto forte, dove tutto è venuto a galla.

Grande Fratello Vip, l’imitazione indigna il web: “Questo è da squalifica”

Anche se non sanno nulla di quello che sta succedendo con l'ares, questa rimane una situazione delicata, Gabriel ha espressamente detto che si è nascosto per 48 anni, ed ha finalmente trovato se stesso adesso, quindi prendere per il culo un momento così anche no cazzo #GFVIP pic.twitter.com/OeGBM8tSGS — 𝐉// 𝐳𝐨𝐮𝐢𝐬 (@1DFivePromises) September 26, 2020

Stanotte però è scoppiato il putiferio perché Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno cominciato ad imitare i due attori, che erano in giardino quando c’è stato il confronto. Questo non è piaciuto affatto ai telespettatori, che hanno reputato l’imitazione offensiva per quello che è stato un momento molto forte: “Un uomo ha rivelato di essersi nascosto per 48 anni e voi lo prendete in giro in questo modo, non capite niente” scrivono alcuni utenti. “Non esagero se dico che reputo tutto questo da squalifica. Che momento vergognoso, sono disgustata”.

Alcuni hanno difeso Elisabetta e Francesco dicendo che stavano soltanto scherzando, ma in molti hanno fatto notare che, durante l’imitazione, Massimiliano si è alzato e se n’è andato. E lui è piuttosto coinvolto nella faccenda. Da ieri notte sui social è scoppiato il putiferio, tra chi attacca e chi difende. Lunedì se ne parlerà in puntata o faranno finta di niente?