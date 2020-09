Justine Mattera è un sogno, body bianco aderente e senza reggiseno FOTO

Justine Mattera. Versione dark e aggressiva su Instagram. La showgirl fa un’illustre citazione di un classico horror che ha fatto sognare milioni di lettori

L’utimo post pubblicato da Justine Mattera sul suo profilo Instagram la vede in una versione inedita. La showgirl italo-americana, sensuale, aggressiva, magnetica, incanta i suoi follower sul web.

Un attillatissimo body bianco fascia il suo fisico dalle curve mozzafiato. Il decolleté è in bella vista, procace. Le gambe sono fasciate da lunghe calze parigine spesse, color del sangue. Questo paragone non capita a caso. Lo scatto, firmato da Damiano Dargenio, è accompagnato da una celebre citazione che recita così: “There are darknesses in life and there are lights, and you are one of the lights, the light of all lights” (Traduz. Ci sono oscurità e luci nella vita, e tu sei una delle luci, la luce più splendente di tutte).

La frase è tratta da Dracula di Bram Stoker. In effetti la bella Justine appare un po’ vampiresca in quest’immagine, bella e dannata, lunghi capelli biondi, selvaggi, che le ricadono sulle spalle, il volto semi coperto, le ombre delle inferriate che si tatuano addosso con giochi di chiaroscuri.

Justine Mattera, una lunga carriera