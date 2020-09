Michela Murgia attacca Salvini in diretta tv: bufera sui social

Michela Murgia distrugge Matteo Salvini a Otto e mezzo. La scrittrice ha attaccato il leader della Lega con parole forti: caos su Twitter.

Ieri sera Michela Murgia è stata ospite a Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Guber su La7. Al centro del dibattito, a cui ha partecipato anche lo storico Paolo Mieli, il risultato delle elezioni regionali.

La scrittrice del bestseller Accabadora, si è concentrata sui “numeri” fatti da Matteo Salvini. Stuzzicata dalla conduttrice, Michela Murgia non ha fatto mistero della sua opinione circa i metodi usati dal leader della Lega: «Penso che anche dentro la Lega una parte dell’elettorato si sia stufata di personaggi grotteschi. Infatti non ha perso la Lega, ha perso Salvini. Dentro la Lega c’è una richiesta di maggiore serietà, non di moderazione. Purtroppo questo dalla Lega non lo possiamo pretendere».

Secondo la Murgia, quindi, il vero problema di un partito che è sempre stato al centro dei dibattiti politici nostrani non sono i metodi, ma l’immagine del suo capofila.

Leggi anche -> Scandalo sul web | deputato ha un rapporto in diretta webcam | VIDEO

Murgia vs Salvini: cosa ha scatenato l’ira dei leghisti

E su Salvini continua «Ha costruito il suo consenso sui toni urlati. Però quando il gioco si è fatto duro, è venuto fuori il virus e le persone hanno iniziato a morire, allora i toni forti, come ci ha dimostrato il successo dei sindaci sceriffi, funzionano bene se sei percepito come una persona seria. Se in una mano hai un supplì e hai il muso unto di porchetta a una sagra, quella cosa non funziona».

Leggi anche -> Pensioni: sono il 17% del Pil nel 2020, un vero record

Proprio quest’ultima affermazione ha scatenato l’ira dei sostenitori di Salvini. La scrittrice è stata contestata sul web, dove è saltato fuori un suo articolo risalente al 2017 e pubblicato su L’Espresso. Nel documento Murgia affermava che il patriottismo, unito al maschilismo, aveva fatto solo danni, e che era necessario rileggere il concetto di patria sdoganando quello di Matria.

Da lì gli attacchi dei verdi, che hanno dato il via ad una nuova polemica.