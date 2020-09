Milano Fashion Week: Irina Shayk illumina lo show di Versace – FOTO

Si è tenuto ieri Versacepolis, lo show della maison di Donatella Versace. Tra le modelle, sia taglia 38 che curvy, la bellissima Irina Shayk.

La medusa, simbolo di Versace, governa l’ultima sfilata. In occasione della Milano Fashion Week 2020, la maison di Donatella ha sbalordito tutti con un show intitolato Versacepolis. Il nome si riferisce ad una nuova città, un’Atlantide che risorge dopo essere stata a lungo sommersa.

Il richiamo all’immaginario della mitologia ellenica è chiaro, sfrontato, eppure estremamente piacevole. Tra le rovine di una città distrutta, compaiono modelli con abiti sgargianti, le cui stampe urlano gioia e rinascita.

L’intento, infatti, è mandare un messaggio di gioia e coraggio, indispensabili per guardare al futuro con ottimismo. «Volevo creare qualcosa di dirompente, qualcosa che potesse essere in sintonia con i nostri ultimi cambiamenti interiori» ha detto Donatella Versace. «Per me questo significava sognare un mondo nuovo. Un mondo fatto di colori sgargianti e creature fantastiche, in cui tutti possiamo coesistere in pace».

Irina Shayk domina la passerella di Versace