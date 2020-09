Naike Rivelli, il balletto in soggiorno in perizoma e reggiseno – VIDEO

Naike Rivell stupisce ancora, mezza nuda in cucina mentre lancia un video tutorial sul melograno. Solo intimo addosso e tacchi vertiginosi

Naike Rivelli continua con i suoi video tutorial in cucina contro chi non sa cucinare affatto o spende soldi e soldi in super lussuosi ristoranti. La figlia di Ornella Muti dopo la sua personale battaglia lanciata contro le influencer ora è passata al lato cucina.

Meglio saper cucinare un bel piatto di pasta in casa e fare una bella colazione che spendere fiumi di soldi per farsi bella depilandosi, facendo manicure e quant’altro. È questo sostanzialmente il pensiero che la Rivelli sta portando avanti in questo periodo. Ovviamente sempre in modo irriverente e controcorrente e soprattutto senza veli.

Sappiamo che l’attrice è uno di quei personaggi social che non si omologa mai e che ama farsi fotografare al naturale. E allora ecco che fare colazione è meglio in mutande e reggiseno, di pizzo ovviamente, e con le forme in bella vista, oppure mangiare una bella scodella di pasta al sugo solo in perizoma e tacchi rossi.

Insomma lei che ama la nudità e mostrarsi per come mamma l’ha fatta, non indossa vestiti nemmeno quando è ai fornelli. E nell’ultimo video ha continuato proprio su questa scia.

Naike Rivelli, nuda in cucina per il tutorial sul melograno