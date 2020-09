Paola Di Benedetto, stacco di coscia indimenticabile e vestito corto-FOTO

Paola Di Benedetto partecipa alla Milan Fashion Week e lo fa con un abito a fronzoli nero corto, è stupenda

Iera sera Paola Di Benedetto, vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha partecipato all’evento di Vogue Italia e del marchio Redemption Fashion. In occasione della Milan Fashion Week, il marchio è un Pret-a-porter italiano e sul profilo instagram scrivono che il 50% del loro ricavato va in beneficienza. Nella didascalia la De Benedetto chiede ai follower se votano SI o NO al suo look di ieri sera, le risposte sono positive. Anche la sua amica, l’influencer Giulia Salemi commenta dicendo: “Assolutamente sì”.

Paola Di Benedetto sempre elegante e raffinata, questo la porta ad essere criticata

L’outfit di Paola è dunque firmato Redemption per quanto riguarda il vestito. Le scarpe invece sono Giuseppe Zanotti e la borsa Chanel. Il look è raffinato ed elegante come lo è Paola. Una ragazza semplice che non ama mettersi in mostra indossando abiti mini e scollati per far vedere le gambe e il dècolletè. Questo suo essere discreta nell’indossare gli abiti era stato criticato al Grande Fratello Vip. Infatti Antonio Zequila durante un balletto di Burlesque, organizzato dentro la casa del GF VIP ha dato un voto basso a Paola perché non si è tolta i vestiti.

Zequila ha quindi dato 0 come voto alla ragazza per questo motivo, giustificando la sua scelta dicendo che siccome è giovane e ha un bel fisico non ci sta che non si levi i vestiti. In risposta a questo dibattito, il fidanzato della Di Benedetto, Federico Rossi il cantante è intervenuto difendendo la ragazza.

Il giovane ha trovato assurdo che durante un balletto chiaramente organizzato per far divertire il pubblico, le ragazze avrebbero dovuto togliersi i vestiti per davvero. E che a causa di questa scelta non abbiano potuto prendere un voto alto. Il cantante ha poi lodato l’eleganza, l’intelligenza e la purezza della sua fidanzata per le scelte che fa riguardo il suo corpo.

