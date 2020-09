Le pubblicità anni 80 hanno quasi tutte un tratto in comune: ci mostrano delle celebrità di oggi quando erano ancora piccole e sconosciute.

Che belle le pubblicità anni 80, così come quelle del decennio successivo. Si tratta di un qualcosa in grado di stimolare la nostalgia per tanti che ormai hanno qualche annetto sulle spalle. Per non parlare della curiosità.

A vedere oggi uno spot di quell’epoca possiamo renderci conto non solo di quanto tempo sia trascorso. Ma anche di come siano cambiati molti usi e costumi e tante altre abitudini. Anche solo a partire dall’abbigliamento, per poi approdare alle mutate modalità di consumo di questo o quel prodotto. E non di rado tutto ci appare così ingenuo ma sicuramente anche più genuino. Tra le pubblicità anni 80 ecco che ce n’è una che risale nello specifico al 1987. È della nota azienda Galbusera, fondata nel 1938 ed i cui prodotti quali biscotti, snack e salatini sono molto diffusi ed apprezzati.

Pubblicità anni 80, avete riconosciuto questa vip dei giorni nostri?