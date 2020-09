Romina Power perde la pazienza e sbotta sui social: “È vergognoso”. La cantante ha fatto molto scalpore pubblicando alcuni post sul suo profilo di Instagram

Romina Power ha fatto delle dichiarazioni molto forti sul suo profilo Instagram. La cantante è davvero molto amata e apprezzata da moltissime persone che la seguono ogni giorno, di tanto in tanto è al centro dell’attenzione per via del gossip o della sua vita personale. Quello che è successo nelle ultime ore, però, non riguarda direttamente lei. Si è battuta per cercare di non far aprire un depuratore in Puglia, che sbocchi sul mare, ed è scesa anche in piazza a manifestare.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Romina Power sbotta sui social: “Vergogna, ricongiungete i bambini con i loro genitori”

La notizia è stata riportata anche da alcuni giornali della zona, e non solo. Nelle ultime ore ha pubblicato la foto di una bambina con le mani sul volto, e con questo scatto ha chiesto ai suoi followers di aderire e partecipare alla campagna fatta da Amnesty International per liberare le donne detenute mutilate. “Vergogna, ricongiungete i bambini con i loro genitori” ha scritto nella didascalia della post che ha pubblicato su Instagram. Ovviamente in tanti hanno commentato e le hanno scritto cose molto carine. “Tu sai cosa significa stare lontani da un figlio” scrive un utente, riferendosi ovviamente ad Ylenia Carrisi, scomparsa 27 anni fa. “Una sensazione orribile che nessun genitore dovrebbe mai provare. Tu sei una donna meravigliosa, sempre in prima linea per queste cose, tutto ciò ti fa onore”.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, beccati nel parcheggio degli studi: “Vergognatevi”

Sua figlia Ylenia, infatti, è scomparsa quasi 27 anni fa in circostanze davvero misteriose. Romina non ha più avuto notizia della sua bambina e questo le ha fatto vivere gli ultimi tre decenni con un terribile dubbio, la sensazione di non sapere se fosse viva oppure no.