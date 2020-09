Sabrina Salerno senza freno: intimo nero, i fan e lo zoom alle trasparenze – FOTO

Sabrina Salerno condivide una nuova foto di un suo shooting al mare a firma di Alberto Buzzanca, sensuale e venerea incanta i fan di Instagram

Visualizza questo post su Instagram Questo scatto risale a 10 giorni fa… oggi???!!!! Freddo!!! Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 26 Set 2020 alle ore 12:01 PDT

“Questo scatto risale a 10 giorni fa… oggi???!!!! Freddo!!!” La cantante Sabrina Salerno con 635mila follower sulla sua pagina Instagram non smette mai di stupire con primi piano da togliere il fiato e mise in costume al limite dell’illegale. Una boccata d’ossigeno per tutti quello che la seguono da anni e che ne apprezzano la vivacità e la schiettezza nel dire sempre ciò che pensa.

Lo scatto postato poche ore fa si rifà allo shooting realizzato qualche settimana fa con il fotografo Alberto Buzzanca, un’esplosione di sensualità in bikini nero con reggiseno a trapezio e pareo a coprirle parzialmente i fianchi.

Buzzanca ha scattato moltissime altre foto che stiamo iniziando a vedere man mano che sono post prodotte e ricondivise da Sabrina, un tripudio di carisma e movenze aggraziate.

