Matteo Salvini febbre al comizio, lui stesso svela al pubblico presente di avere qualche linea e di sentirsi debilitato, la reazione.

Matteo Salvini ha preso parte ad un comizio ammettendo, microfono alla mano, di avere la febbre. Nel corso dell’evento ‘Itaca 20.20’ il leader della Lega, uscito ridimensionato dalla recente tornata elettorale, ha parlato a diversi presenti in quel di Formello, in provincia di Roma.

Ed alla platea accorsa per partecipare al primo dei tre giorni previsti per la manifestazione, il 47enne milanese ha detto quanto segue. “Nonostante io sia un pochino dolorante ed alle prese con la febbre, ho voluto essere qui presente”. Parole che hanno destato non poca preoccupazione negli spettatori che lo ascoltavano dal vivo. E non è difficile immaginare perché, dal momento che il 2020 è l’anno dominato in tutto e per tutto dal Coronavirus.

Salvini febbre, il pubblico presente al comizio mostra preoccupazione

Proprio la febbre rappresenta uno dei sintomi più noti della malattia, che si è ormai diffusa in tutto il mondo. Sempre rivolgendosi al pubblico, Salvini al comizio con la febbre ha detto che la sua giornata non era iniziata di certo nel migliore dei modi. Per circa due ore ha dovuto fare uso del cortisone restando a letto. Lo stesso politico leghista ha rivelato che il medico gli aveva consigliato di andare a casa per del necessario riposo.

Ma Salvini ha risposto al dottore dicendogli che avrebbe preso parte lo stesso a diversi incontri in agenda per il 25 settembre. Nella fattispecie il lombardo è sceso verso sud per presenziare a dei meeting nelle località laziali di Anguillara Sabazia e Terracina, oltre che a Formello.