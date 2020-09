Un importante deputato viene coinvolto in un eclatante scandalo sul web. Tutta colpa della webcam accesa dopo una riunione con la Camera.

Uno scandalo sul web ha travolto un importante parlamentare, che ha dimenticato di spegnere la propria webcam dopo avere preso parte ad una riunione per via telecamera. La Camera si era riunita per una sessione plenaria a distanza, utilizzando il software Zoom. Al termine della seduta ecco arrivare i saluti di rito e tutti quanti si scollegano e vanno via. Ma non Juan Emilio Ameri, importante deputato nazionale in Argentina.

Subito dopo Ameri viene raggiunto dalla sua fidanzata ed i due ci danno dentro. Il comportamento focoso dei due non lascia spazio per eventuali dubbi. Lo scandalo sul web è evidente ed inequivocabile. Il tutto è avvenuto nel corso di giovedì 24 settembre 2020. Ma la webcam stava riprendendo tutto in diretta, così in pochissimo tempo tutto il Paese è venuto a conoscenza di quanto avvenuto. Ed a seguito di ciò, Juan Emilio Ameri ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni da deputato.

Scandalo sul web, la spiegazione dell’ormai ex deputato

Lui per primo ha ammesso di avere tenuto una condotta non accettabile e che ha rappresentato una netta mancanza di rispetto al ruolo di deputato, alla Camera che rappresenta il Popolo argentino ed ai suoi colleghi di lavoro. Ameri ha ammesso l’errore e nel corso di una intervista al quotidiano ‘El Clarin’, tra i più importanti nel Paese sudamericano, ha voluto comunque fornire una giustificazione. “Ho trasmetto da Salta, nella parte più interna dell’Argentina. Lì la linea internet funziona molto male e spesso cadeva la linea. Nel mentre la mia fidanzata era uscita dal bagno e le ho chiesto come si sentisse con le protesi al seno”.

No, no es un zoom de trabajo en la otra punta del planeta. Paso acá, en Argentina, en una SESIÓN DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 😰 En medio de la videoconferencia, el diputado por Salta Juan Emilio Ameri, del Frente de Todos, sentó a una mujer en su falda. El resto es historia. pic.twitter.com/GY5jtknwjV — ElDoce (@ElDoce) September 24, 2020

“Circa dieci giorni fa infatti si è sottoposta ad intervento. E da cosa nasce cosa, le ho solo dato un bacio sul seno, nient’altro. In quel frangente ero disconnesso, poi la connessione wi-fi è tornata da sola, proprio in quel momento”.

