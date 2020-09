Un Posto al Sole anticipazioni: colpo di scena per Marina e Roberto, Serena incinta dovrà costringersi ad affrontare Leonardo. E con Filippo cosa succederà?

Un Posto al Sole in questo periodo è così pieno di colpi di scena che i telespettatori non riescono più a stargli dietro. Serena e Filippo si sono fronteggiati durante l’udienza di separazione giudiziale che ha costretto la donna a pagare il prezzo più alto: Irene continuerà a vivere nella sua casa ma i genitori dovranno alterarsi ogni settimana. A questo punto lei va a vivere in terrazza, dove si è confidata con Giulia e ha rivelato di credere di aspettare un bambino.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Serena deve affrontare Leonardo per la gravidanza

Serena si deciderà finalmente ad effettuare il test di gravidanza, svelando il risultato a Giulia. Leonardo, intanto, continuerà a cercarla per riuscire a fare pace. A quel punto Serena racconta a Giulia cosa ha provato quando ha scoperto che sta per avvenire una cosa così grande e sconvolgente nella sua vita. Intanto, ai Cantieri Flegrei Palladini, continueranno le discussioni circa la commessa del magnate russo che Lara è riuscita ad assicurare a Marina e Fabrizio, che nel corso di questo viaggio ha conosciuto la donna.

Roberto, Rosato e Marina dovranno fronteggiare alcune richieste da parte dell’imprenditore russo: e qui arriva un colpo di scena inaspettato per i telespettatori.

Intanto Renato sarà sempre più preoccupato per Niko, che dopo la fine della sua storia con Susanna è scivolato in un periodo di profonda depressione. Purtroppo però non è finita qua. Per Niko arriverà l’ennesima notizia e sarà la goccia che farà traboccare il vaso, rimasto in un equilibrio precario già e troppo a lungo. Di cosa si tratterà questa volta? Avrà a che fare con Susanna o con il lavoro?