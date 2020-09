Valentina Vignali il messaggio d’amore speciale in un VIDEO

Valentina Vignali bella ed esplosiva come sempre. Lato A in bella vista ma il messaggio che vuole mandare è commovente

Valentina Vignali si rinnova continuamente e non fa annoiare mai i suoi fans. La cestista, oggi influencer seguitissima sui social, ha conquistato il grande pubblico con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip e da allora è stata una salita inaudita nel mondo del web.

Oggi il suo profilo Instagram è seguito da 2,3 milioni di followers, le aziende con le quali oggi collabora sono diverse, non mancano gli appuntamenti e le partecipazioni importanti come anche gli allenamenti.

Del resto non dobbiamo dimenticare che Valentina è un’atleta e ci tiene molto alla cura del suo corpo. Si allena continuamente condividendo anche parte dei suoi workout o degli esercizi fatti in casa. Non ha nascosto di aver perso diversi chili, ben 15 nel corso di un anno, tutti quelli che aveva preso rimanendo chiusa nella casa più spiata d’Italia. Valentina ha pubblicato il classico prima e dopo e ha raccontato tutto su Instagram senza nascondersi confessando di aver raggiunto il suo pesoforma grazie all’aiuto di un nutrizionista.

E dopo questa ritrovata forma fisica la Vignali non disdegna mostrare le sue bellissime e sinuose forme decisamente molto apprezzate dai suoi followers.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche, la sensualità e la bellezza in una FOTO

Valentina Vignali, il video e la dedica d’amore