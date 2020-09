Verissimo, Renato Zero si confida: “Sono single ma non sono solo”

Si prepara a festeggiare i suoi 70 anni Renato Zero, che appare per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin: a Verissimo si racconta senza freni

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo di sabato 26 settembre spicca il nome di Renato Zero. Sarà la prima volta che si troverà davanti a Silvia Toffanin e ha scelto di farlo ora, alla soglia dei suoi 70 anni che festeggerà il 30 settembre. Lo farà in grande pubblicando tre album di inediti, un progetto denominato Zerosettanta. Canale 5 gli dedicherà anche una serata speciale il 29 mandando in onda il concerto milanese del tour “Zero il folle“, che stava portando in giro per l’Italia prima di essere fermato dall’emergenza sanitaria. In occasione di quest’intervista l’artista ha tirato le somme, parlando della sua vita e della sua carriera.

Renato Zero: “A volte mi sento inadeguato per tutto l’affetto”

Uno degli artisti italiani più amati, che continua a intrattenere il pubblico con la sua musica e la sua personalità. “A volte mi sento inadeguato per tutto l’affetto che ricevo dalle persone” ha dichiarato nel corso dell’intervista, parlando dell’amore che lo circonda e che non gli permette mai di sentirsi solo. “Anche se sono single, sono abitato da tutti. La vita va condivisa, perché ha tutto un altro sapore che in solitudine” ha dichiarato. E sulla sua carriera invece non perde mai l’occasione di sottolineare le porte in faccia ricevute e gli insulti. “Sei uno zero, mi dicevano. Ma li ho fregati tutti” racconta, “Il lavoro è stato duro, ma c’è sempre stato e c’è ancora tanto amore dietro e davanti alle mie spalle“.

Eppure a 70 anni e con una carriera come la sua, alla richiesta di Silvia Toffanin di fare un bilancio risponde che lo fa ogni sera prima di andare a letto. “Bisogna avere il coraggio di guardarsi dentro, io rifletto e mi ricordo di dover contattare qualcuno che ha bisogno del mio aiuto” afferma.

Saranno mostrate in anteprima anche alcune immagini tratte dallo speciale in onda il 29 settembre. Il pubblico avrà modo di festeggiare Renato Zero nel modo migliore, assistendo a uno dei suoi indimenticabili spettacoli. Per l’intervista completa a Verissimo l’appuntamento è per oggi alle ore 16, su Canale 5.

