Albano Carrisi “tradisce” Romina a lavoro. Una nuova partner

Albano Carrisi. Una collaborazione inedita per il cantante di Cellino San Marco che approda in televisione con un volto a lui molto familiare

Non sono più una coppia nella vita ma, di fatto, nel loro mestiere continuano a fare scintille. Stiamo parlando del cantante di Cellino San Marco, Albano Carrisi e dell’ex moglie, Romina Power.

L’uomo però sembra stia per essere coinvolto in un nuovo importante progetto televisivo che lo vedrebbe a fianco di una persona speciale, a lui molto cara, diversa dalla solita partner di lavoro. RaiUno, infatti, sta per mettere in cantiere uno spin off del programma The Voice dal titolo The Voice Senior.

Si vocifera che i nomi dei papabili coach possano essere: Elodie, Al Bano e la figlia di quest’ultimo, Jasmine. Al timone del programma ci sarà la frizzante Antonella Clerici. Sarà trasmesso in prima serata e vedrà sfidarsi concorrenti over 60.

Non è la prima volta che padre e figlio/a abbiano formato un sodalizio all’interno di simili format. In passato abbiamo visto anche Roby e Francesco Facchinetti occupare una poltrona unica come coach proprio a The Voice of Italy.

Albano Carrisi. La carriera in ascesa di Jasmine