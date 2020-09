Anna Tatangelo, selfie davanti allo specchio: che spettacolo, ma chi c’è con lei? La cantante ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram insieme ad un suo collega

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate. Dopo la sua rottura definitiva con Gigi D’Alessio, è arrivato il momento della sua rinascita. Ha cambiato look, infatti per la prima volta l’abbiamo vista biondissima quando per tutti questi anni l’abbiamo sempre vista mora, ha deciso anche di cambiare stile e di cambiare musica. Si è data a qualcosa di più moderno e giovanile, cantando insieme a Guapo. Il loro singolo ha riscosso un grandissimo successo veramente ovunque, slittando in cima alle classifiche delle hit.

Anna Tatangelo e il video davanti allo specchio: insieme a lei c’è Jacopo

Ha pubblicato un video sui social dove era insieme a Jacopo, un collega della sua agenzia, e tutti sono rimasti colpiti dal suo look. Addosso non aveva altro che un pantalone di una tuta ed una felpa enorme, eppure era bellissima. Il video è diventato virale sui social e ha fatto il giro del web. Poche settimane fa Anna è stata ospite di Mara Venier a Domenica In, dove ha avuto modo di parlare di questa sua nuova vita. La rottura con Gigi non è stata facile, i due erano tornati insieme dopo un periodo lungo di crisi e stavolta sembra che la fine della loro storia sia veramente definitivo. Sono stati insieme tanti anni e hanno dimostrato di amarsi davvero, e per i loro fans è un peccato che sia finita in questo modo.

Sono ovviamente rimasti in buoni rapporti per il piccolo Andrea, il figlio nato dal loro amore sbocciato tanti anni fa sotto ai riflettori. Gigi e Anna hanno messo in gioco tutta la loro vita e la loro carriera l’uno per l’altra, hanno rischiato ma n’è valsa la pena.